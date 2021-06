Il nuovo look della conduttrice Federica Panicucci, nella tutina mozzafiato, è pura perfezione in questa mattina di giugno.

La professionale ed amatissima veterana della rete Rai, classe 1967, Federica Panicucci riserva in questa mattina di inizio giugno una sorpresa mozzafiato per i suoi ammiratori. Mentre è in procinto di svolgere le sue attività di routine è stata sorprendentemente immortalata in una posa, secondo quanto sostenuto anche da lei stessa, tipicamente “estiva”.

Si tratta nei dettagli di ben tre differenti punti di vista. I quali si affermano in fretta, agli occhi dei suoi telespettatori puntati con devozione sulla conduttrice originaria di Cecina, come imperdibili.

Leggi anche —>>> “In bocca al lupo” Francesca Michielin: la notizia è spaesate. Meravigliosa – FOTO

Federica Panicucci nella tutina avvolgente total jeans è: “la perfezione”

PER VEDERE LA PERFEZIONE DI FEDERICA PANICUCCI , VAI SU SUCCESSIVO.