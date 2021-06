“Che gioia”: Rosa Perrotta mostra il pancione, annuncio sbalordivo – FOTO

Rosa Perrotta ha comunicato una notizia incredibile che ha spiazzato i fan. Tramite un post Instagram ha condiviso la grande novità.

“Credo sia diritto di ogni donna comunicare una cosa così importante quando vuole”. Con queste parole Rosa Perrotta ha condiviso sul suo account Instagram, seguito da ben un milione di follower, una grande notizia. Attivissima sui social pubblica ogni giorno scatti di vita personale e professionale.

Nonostante sia molto presente online ha deciso di svelare solo ora questo importante cambio di vita. Se qualche suo fan si era accorto in questi mesi delle sue forme più morbide, ipotizzando una possibile gravidanza, l’influencer non ha mai rivelato nulla in merito. Queste supposizioni sembrano essere fondate dopo l’annuncio di Rosa.

La modella ha infatti confessato di essere incinta. Per farlo ha scelto di postare uno scatto in bianco e nero in cui indossa solo gli slip su cui è posto un grande fiocco. Il pancione in vista domina la scena.

Rosa Perrotta grande cambio di vita: il pancione cresce

