La conduttrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche del suo rapporto con Fabio Fazio. Tutta la verità dietro al suo addio nel programma.

Si è da poco conclusa l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” con la vittoria di Awed. Un successo enorme per la conduttrice Ilary Blasi che ha saputo dirigere al meglio questa prima competizione dopo il periodo buio della pandemia ed una lunga preparazione personale.

Sono passati molti anni dal suo esordio come letterina nello show di “Passaparola” al fianco di Gerry Scotti, esperienze che l’hanno maturata come donna, tra cui anche l’etichetta di “moglie di un calciatore” affibbiatole per molti anni.

Un aiuto importante a Ilary è arrivato anche da Fabio Fazio che le ha permesso di svincolarsi da questo ruolo che le era stato malignamente assegnato e da cui non si sarebbe più potuta slegare. Vediamo come l’ha aiutata il noto conduttore.

Ilary Blasi spiega il suo addio a “Che tempo che fa”

La conduttrice si è raccontata nel corso di un’intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano e ha svelato che se non fosse stato per Fazio oggi sarebbe ancora la “moglie di Totti. Letterina fidanzata con un calciatore: il cliché per eccellenza”.

La showgirl ammette senza esitazione: “Il passo successivo era fare un calendario per poi mettermi seduta in un programma sportivo. Non era quello che volevo fare. Fazio era appena tornato in Rai, fu per me una grande opportunità in un programma sulla carta molto distante”.

Lui infatti nel 2003 ha voluto Ilary nel ruolo di sua valletta a “Che tempo che fa” in onda su Rai 3. Un ruolo che le ha permesso di svincolarsi dall’etichetta che altrimenti avrebbe dovuto portare a vita senza la possibilità di crescere professionalmente.

Ilary lasciò la trasmissione due anni dopo solo perché era incinta del suo primo figlio Cristian, nato a novembre 2005. Quindi nessun retroscena oscuro sul suo addio, una bella notizia per la famiglia che si stava allargando.