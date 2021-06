“Le Iene Show” il programma chiude con il botto, le indiscrezioni

Chi ha vinto la gara di ascolti e di share della serata dell’8 giugno 2021? Scopriamo insieme i dati di martedì sera. I dettagli

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 “Con il cuore nel nome di Francesco”, il concerto in onda direttamente da Assisi, evento di solidarietà e beneficienza. Ha condotto la manifestazione Carlo Conti, noto presentatore reduce anche da “Top Dieci” e “Lo Zecchino D’Oro”.

A fare da concorrenza alla rete nazionale, su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della serie New Amsterdam e su Italia 1 “Le Iene” con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Chi avrà vinto la gara di ascolti e di share dell’8 giugno? Analizziamo i dati.

Ascolti tv: chi è al primo posto?

Il primo classificato della gara di ascolti è Carlo Conti con “Con il cuore nel nome di Francesco” che si è aggiudicato la prima posizione con 2.542.000 spettatori pari al 13.2%. Al secondo posto la serie New Amsterdam in onda su Canale 5 intrattenuto 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share. E per finire Le Iene show ha conquistato 1.479.000 spettatori, 9.7% di share.

Scopriamo quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani ieri sera:

Rai2: l’ultima puntata di “Game of Games” 685.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Rai3: “CartaBianca” 923.000 spettatori con il 4.8% di share (presentazione di 13 minuti: 862.000 – 3.7%).

Rete4: “Fuori dal Coro” 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share.

La7: “diMartedì” 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Tv8: Shall We Dance? 390.000 spettatori con l’1.9% di share.

Nove: Snitch – L’Infiltrato 545.000 spettatori con il 2.7% di share.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 il film Non sposate le mie figlie, su Canale 5 la serie tv Grand Hotel Intrighi e passioni. Su Rai 3 la conduttrice Federica Sciarelli sarà alla guida di un altro episodio di “Chi l’ha visto?” con importanti novità. E voi avete già deciso cosa guardare in televisione?