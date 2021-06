“Love is in the Air” anticipazioni 10 giugno: Serkan si confida con Eda

Comincia una nuova settimane per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà uno scontro tra Eda e Serkan

Siamo pronti al penultimo appuntamento della settimana di Love is in the Air. Eda viene sorpresa da Aydan mentre porta via delle scatole da casa di Serkan a lei capisce che i due hanno cominciato il trasloco per la famosa convivenza. Intanto Kaan si reca al negozio dove lavora Melo sperando di riuscire a fare colpo su di lei, ma la ragazza viene licenziata perché sorpresa ad usare alcuni campioni di profumo destinati alla clientela.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Intanto Eda e Serkan continuano i loro alti e bassi: infatti, l’ultimo allontanamento, vivono nuovamente un momento di vicinanza. Serkan si confide con Eda come non ha mai fatto con nessuno, e dopo decide di rinstabilire l’ordine tornando a trattarla male. Prova così a mettere della distanza tra di loro ma stavolta capisce di non riuscire a stare in questo modo con lei: così decide di correrle dietro per chiarire la situazione e spiegarle quello che è successo. Adesso sta ad Eda capire se vuole perdonarla.

Mentre Eda e Serkan sono sempre più vicini, improvvisamente Serkan riceve una chiamata da Selin, la sua ex fidanzata con cui sta cercando di tornare e per cui sta facendo tutta questa messa in scena. Lei gli rivela di dovergli parlare senza però aggiungere altro in merito.