“Bellezza rarissima”. Luisa Ranieri sublime, lo scatto che lascia tutti senza fiato – FOTO

Luisa Ranieri. L’attrice partenopea incanta i suoi fan con uno scatto suggestivo condiviso sulla sua bacheca Instagram. L’omaggio a un luogo per lei speciale

Teatro, cinema, televisione. Luisa Ranieri è un’attrice versatile, talentuosa che si annovera come fiore all’occhiello del panorama dello spettacolo italiano. Classe 1972, ha debuttato sul grande schermo come protagonista del film “Il principe e il pirata”, per la regia del toscano doc Leonardo Pieraccioni. Diventa super famosa agli occhi del grande pubblico grazie a uno spot di una nota marca di tè freddo; la frase da lei pronunciata nel 2001 (“Anto’, fa caldo”) è ancora un tormentone.

Nel 2005, sul set della miniserie “Cefalonia”, conosce il suo compagno di vita, l’attore Luca Zingaretti (noto per “Il Commissario Montalbano”), sposato nel 2012 nel Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia. Sono genitori delle piccole Emma e Bianca.

Abbiamo potuto godere recentemente della bravura di Luisa Ranieri nella sua ultima fatica televisiva, andata in onda su Rai Uno, dal titolo “Le indagini di Lolita Lobosco”, in cui interpreta il personaggio principale nella serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Luisa Ranieri: il tributo d’amore in un luogo del cuore

Quando non è impegnata sul set, Luisa Ranieri tiene un canale sempre aperto con i suoi fan attraverso il suo personale profilo Instagram. Conta al momento quasi 350mila follower a cui apre uno spiraglio sulla vita professionale, aggiornandoli sugli impegni lavorativi, ma anche offrendo piccoli assaggi della sfera privata. In bacheca appare, infatti, qua e là, qualche scatto in compagnia del marito, l’attore Luca Zingaretti e delle figliolette, in vacanza o durante qualche momento di relax familiare.

L’ultimo post condiviso dall’attrice ha un sapore artistico molto forte. Si tratta di un’immagine in bianco e nero: lei, in primo piano, fasciata in un elegantissimo vestito che ne esalta la bellezza mediterranea, lo sguardo serio fisso in camera, una novella dea che sorge dagli scogli. Alle sue spalle l’immensità di un panorama unico, il mare calmo e in lontananza il profilo di Castel dell’Ovo.

Lo scatto è un tributo alla città natale dell’attrice, la sua Napoli. Scrive, infatti, queste parole in didascalia: “Il mio cuore è sempre qui”.

I fan commentano entusiasti: “Una donna di una bellezza rarissima”, “Meraviglia su meraviglia”, “Superlativa”, “Dea Partenopea”, “Foto maestosa”.