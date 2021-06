Cesare Cremonini sa il fatto suo, travolte, appassiona, emoziona e fa innamorare le sue fan. Per lui è facile averle tutte ai suoi piedi, basta sentirlo cantare.

Musica, parole e magia, Cesare Cremonini è un tripudio di emozioni, la sua voce scalda i cuori ed arriva dritta all’anima. Il cantautore bolognese è uno dei più amati nel panorama musicale nazionale ed internazionale, negli anni ha fatto tanta strada, si è perfezionato ed oggi raccoglie i suoi meritatissimi successi.

Dall’aria sempre triste e malinconica, quasi un’anima tormentata, Cesare regala piccoli momenti di piacere, quando posa le sue mani sul pianoforte si percepisce paura, amore, gioia, solitudine, inquietudine. Cesare è tante cose e la sua musica così come la sua voce fa venire i brividi.

In passato ha sofferto di schizofrenia, nei primi anni del suo successo e la ricerca della perfezione lo portarono ad isolarsi, viveva di musica e questo gli è costato caro. Cesare ha superato questa condizione grazie alle terapia e alle lunghe camminate, oggi ha risolto il problema ma come sente che qualcosa non va si rimette in cammino verso la salvezza.

Cesare incanta il web con la sua voce, è cibo per l’anima

“Dalle ultime ricerche di mercato, si evince che la gioia è ancora tutta da inventare. #PossibiliScenari per pianoforte e voce.” Così esordisce Cesare Cremonini per uno spezzone di video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da 1,3 milioni di persone.

Il post lo ritrae mentre suona e canta, da solo in una stanza vuota riempita solo da un pianoforte e dalla sua voce penetrante. A rendere tutto ancora più suggestivo sono le riprese in bianco e nero che gli conferiscono quell’aria da altri tempi che lo rendono così imperscrutabile.

I follower sono completamente attratti dalla sua voce che ogni complimento è inutile, “magico” scrive qualcuno, “love you” risponde qualche altro.