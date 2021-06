Marianna Vertola, distesa al sole in costume fa sognare: curve da favola – FOTO

Marianna Vertola in uno scatto superlativo, la showgirl si rilassa in costume esibendo un fisico assolutamente da urlo.

E’ sicuramente uno dei volti maggiormente in ascesa di questo 2021. Parliamo di Marianna Vertola, modella e influencer che sta conquistando pian piano anche il piccolo schermo.

La bellezza partenopea classe 1997, che ha già approcciato la tv prima a ‘Uomini e Donne’, qualche anno fa, e poi nelle emittenti locali parlando della sua grande passione, il calcio, si è ora guadagnata la ribalta nazionale.

E’ lei infatti il volto femminile che accompagnerà lungo tutta l’estate Michele Criscitiello nel programma ‘Sportitaliamercato’, uno dei più seguiti in ambito di calciomercato.

Insieme a lei scopriremo dunque le trattative principali di un’estate che si annuncia caldissima, con gli Europei che stanno per iniziare e in cui i colpi di scena non mancheranno di certo.

Un’estate che però per lei non sarà certamente di solo lavoro. Marianna si cura di avere un po’ di tempo libero, ogni tanto, e si prepara a essere tra le protagoniste anche su Instagram.

Marianna Vertola, a bordo piscina sembra una sirena: che incanto

