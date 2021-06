Martina Colombari, la FOTO in lingerie è un inno alla sensualità

Martina Colombari incanta tutti con quest’ultimo post: in lingerie, è semplicemente unica. Un inno alla sensualità.

Giorni lieti per Martina Colombari, l’ex Miss Italia ed oggi attrice infatti è impegnata a teatro insieme al collega Corrado Tedeschi. Come si vede in questa foto in cui appare più smagliante che mai, la Colombari indossa ancora gli abiti di scena: accappatoio rosa magenta e asciugamano in testa, un trucco molto accentuato e abbinato al rosa del capo indossato.

“Non ci sono parole per descrive l’emozione di questa sera. Tornare a teatro dopo più di un anno di pandemia…” commenta così la bellissima Martina e posta infatti un video nel quale – a fine spettacolo – il pubblico si perde in un applauso che vale doppio soprattutto visto il periodo pandemico.

L’attrice poi ci tiene a precisare che hanno comunque dovuto rispettare tutte le norme previste per evitare la diffusione del contagio e al posto di “Sanificazione” ha scritto “SanTificazione”. Un errore dettato sicuramente dal correttore automatico che non è piaciuto – com’era prevedibile – dal web che ha trovato l’ennesima occasione per attaccarla.

Martina Colombari in lingerie: la Miss fa sognare ancora

