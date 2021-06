Miriam Leone, outfit di eleganza sublime che esalta il fascino inarrivabile dell’attrice: la foto su Instagram di una bellezza iconica ed eterna

Non esiste bellezza più ammaliante di Miriam Leone, che forse proprio nel suo magnetismo non si è mai palesata. Un fascino destinato a segnare un’epoca, come le icone che ancora si contemplano come simboli di sensualità assoluti dopo svariate generazioni.

Un’insieme di tratti unici, un distinto carisma innato, un particolare che permette di differenziarsi dal resto del mondo: queste le caratteristiche che appartengono alle figure che si imprimono nella mente sfidando il tempo. Tutte esibite dall’attrice nella sua ineguagliabile immagine, ed evidenti nello scatto postato su Instagram, che toglie il respiro di chi posa lo sguardo su di lei.

Miriam Leone, straordinaria e inimitabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Il look di eleganza sopraffina sfoggiato da Miriam Leone nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram esalta il suo fascino alla massima potenza. Caratterizzato da tonalità fredde, che si sposano perfettamente sui colori naturali della modella, ne evidenziano la meraviglia.

Seduta sul marciapiede, mentre il suo sguardo verde e intenso si posa altrove, il sole illumina il rosso dei capelli, e splende la sua bellezza nell’outfit composto da giacca color ottanio, abbinata ai pantaloni in verde bottiglia.

Décolleté nude, orologio dorato, ed il make up sfumato sui magnetici occhi dell’attrice a renderli ipnotici: tutto è curato perfettamente nei minimi dettagli. Elegante e affascinante, riesce a emanare sensualità persino nel look più sobrio che si possa vestire.

Il post recita: “Il tempo, che oggi mi appare ancora più prezioso…“, lo stesso che blocca per gli utenti su Instagram, che rimangono incantati davanti alla sua bellezza, paralizzante ed emozionante.

Per tutti è tempo di tornare alla vita con nuove consapevolezze, e l’attrice è felice di poter rivivere di nuovo tutte le occasioni perdute nel corso della pandemia e delle sue conseguenze sulla quotidianità.

Il tempo “prezioso” a cui si riferisce, non è mai stato tale come all’evento di Bulgari svolto a Milano per la presentazione della nuova linea di gioielli “Magnifica”, alla quale ha partecipato attirando non poca attenzione su di sè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Esperienza condivisa con i fan su Instagram, in uno scatto dove indossa i pezzi della nota maison di alta gioielleria, che l’attrice riesce a elevare ulteriormente.