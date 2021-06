“Mr Wrong” anticipazioni 10 giugno: Ezgi e Ozgur vanno al matrimonio!

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata. Ezgi ha cambiato idea e ha deciso di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma qualcosa potrebbe andare storto

Nelle prossime puntate di Mr Wrong vedremo finalmente Ezgi ed Ozgur partire insieme. La ragazza ha deciso di accompagnare il suo vicino di casa al matrimonio della sorella e di fingersi la sua ragazza, ma la situazione si complicherà quando i due verranno beccati dalla madre di lei. Ezgi, a questo punto, è costretta a mentire: Ozgur in particolare si presenta come il dottore che avrebbe dovuto uscire con Ezgi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Successivamente i due ragazzi partono finalmente per raggiungere la destinazione. Una volta arrivati si ritrovano a fare i conti con qualcosa che mai avrebbero pensato: la zia di Ozgur si rivela essere davvero molto sospettosa nei confronti di questa nuova relazione e riempirà i due ragazzi di domande per cercare di capire la verità. A questo punto, i due, si ritrovano davvero con le spalle al muro e temono di essere scoperti, perciò devono darsi una mossa per correre ai ripari e cercare di sfuggire a questa situazione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Ozgur ha un’idea: prende Ezgi e decide di portarla a vedere la città, così i due si ritrovano in giro in vespa a fare i turisti. Per sapere come andranno le cose, non ci resta che aspettare domani per guardare la puntata che andrà in onda come ogni giorno alle 14:45 circa.