Miryea Stabile, dopo “l’isola” un posteriore da favola. Divina-FOTO

La bella ex pupa Miryea Stabile dopo l’Isola dei famosi mostra un fisico mozzafiato, il lato B è da urlo che spettacolo

Miryea Stabile è bellissima dopo l’Isola dei famosi, ha perso qualche chilo ed è perfetta. Un fisico mozzafiato con le forme al posto giusto. Per la finale, alla quale ha partecipato in videochiamata dall’Honduras insieme a Ciuffoli e alla Kostner,per la quarantena preventiva dovuta al covid prima del rientro in Italia, ha indossato un mini abito luccicante. La giovane bionda è una favola con tacchi a spillo e il mini abito rosa con paiettes. Nella didascalia ringrazia tutti:”Grazie Isola e un immenso grazie a tutti voi”.

Miryea prima di partire insieme agli altri naufraghi

L’ex pupa ha ripreso nelle sue stories instagram l’aeroporto dell’Honduras mentre sta per partire e tornare finalmente in Italia. Si gusta un burritos e riprende i naufraghi che sono con lei, Isolde, Valentina e Beatrice. C’è anche la sorella di Miryea che è volata in Honduras per fare una sorpresa alla sorella. Si può dire che il percorso di Miryea all’Isola è stato lungo e pieno di cambiamenti e crescita personale. Ha cambiato diversi gruppi per poi tornare sempre all’originale.

Ha vissuto momenti difficili in cui si è dovuta analizzare e fare i conti con se stessa. Poi ha dovuto affrontare la fame che ad un certo punto è diventata insopportabile, quando Ignazio Moser ha deciso dopo una prova di dare a lei solo un cucchiaio di dolce si è messa a piangere. Quando poteva scegliere tra una cotoletta che ha ceduto a Valentina, una pasta che ha ceduto ad Andrea Cerioli che ha subito voluto dare a Miryea ma per via delle regole non ha potuto. E infine un insalatina che si è preso lui e il caffè donato a Ciuffoli. La povera Miryea era così affamata che ha leccato il cucchiaio per un bel pò.

Ha dovuto poi affrontare gli altri naufraghi che l’hanno attaccata sostenendo che raccontava bugie e che era falsa. Ma lei ha sempre tenuto duro e c’è chi la difendeva. La pupa ha fatto un viaggio introspettivo e sicuramente è cresciuta tanto dopo questa esperienza. Quindi tutto di guadagnato anche se non ha vinto.