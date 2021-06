Nunzia De Girolamo stupisce in occasione di un avvenimento speciale: l’outfit scosciato lascia tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha stupito tutti in questo primo semestre della televisione italiana: l’ex politica ha praticamente monopolizzato, ogni sabato primaverile, la seconda serata con il suo ‘Ciao Maschio’. Gli ascolti stellari hanno portato ad un cambiamento di palinsesto addirittura a stagione in corso, con la Rai che decise di aggiungere ulteriori puntate.

Nunzia ha conquistato i telespettatori con la sua bravura ma anche con la sua bellezza stordente. Ma non è finita così: la De Girolamo continua a pubblicare scatti intriganti sui social network mantenendo così i suoi ammiratori incollati agli schermi dei cellulari. La nativa di Benevento, poco fa, ha postato uno scatto dolcissimo: l’outfit tuttavia ha nuovamente stregato i followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei fantastica” Caterina Balivo seducente in costume: curve pericolose – FOTO

Nunzia De Girolamo, avvenimento importante in famiglia: che outfit!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Georgina Rodriguez allo stadio con jeans super aderenti: il panorama è spettacolare – FOTO

Serata dolce per Nunzia De Girolamo: si festeggia il compleanno della piccola figlia. “Ed oggi sono 9. Il tuo sorriso, è il mio sorriso! Auguri amore della mamma, buon compleanno”, ha scritto nella didascalia. La conduttrice ha sorpreso i suoi seguaci con il suo outfit fenomenale: lo spacco del vestito è esagerato e la sua gamba totalmente scoperta lascia a bocca aperta gli ammiratori.

Tra i commenti, non mancano gli auguri da parte dei seguaci. Qualcuno, inoltre, non riesce a non complimentarsi con la beneventana. “Complimenti alla mamma”, “Auguri, però un pensiero anche per la mamma bellissima e sexy da urlo”, “Mamma abbronzata e ancora più sexy e sensuale”, “Bellissima e affascinante Nunzia”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzi De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia talvolta esagera e indossa camicette decisamente sexy: le sue aperture da brividi e le sue scollature da sogno fanno sempre salire la temperatura sul web.