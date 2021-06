L’attrice che interpreta Clara nella famosa soap di Rai 3 si è confessata a cuore aperto ed ha raccontato alcuni retroscena dietro il suo personaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imma Pirone (@pironeimma)

Biondissima con uno sguardo ammaliante. Imma Pirone è nata a il 15 giugno 1987 a Torre del Greco, è sesta di sette figli. Nel 2010 ha partecipato al concorso di Miss Italia vincendo la fascia Miss Rocchetta Bellezza Molise ma nello stesso anno ha vissuto il fortissimo dolore della perdita del padre.

Intervistata da La Gazzetta dello Spettacolo, la giovane attrice ha risposto ad alcune domande riferite al suo ruolo nella soap tanto amata dal pubblico a casa. Sentiamo le sue parole.

Imma Pirone racconta il suo rapporto con “Clara”: “Siamo in simbiosi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imma Pirone (@pironeimma)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Isola dei famosi” è finita: pronto il programma che la sostituirà . I dettagli

Veste i panni della dolce Chiara ormai da molto tempo e questa veste sembra esserle diventata un tutt’uno con la sua persona. Lo ammette la stessa Imma intervistata recentemente.

Quanto c’è di Imma in Clara? “C’è tanto di Imma in Clara e viceversa. Sono due ragazze forti, lavoratrici e davvero coraggiose. Come Imma, non ho mai smesso di realizzare i miei sogni, di crederci e di lottare affinché potessero avere vita. Ho dovuto far uscire un sogno alla volta, piano piano, a bassa voce, perché cominciavano ad esser stretti, in quel cassetto. Ad ogni modo, spero di poter presto realizzare il mio sogno più grande, quello di lavorare nel cinema”.

NON PERDERTI ANCHE —> Simona Ventura, gli esordi legati a un grande uomo: “Devo tutto a lui”

L’attrice poi spiega che molti fan che la seguono da anni tendono a scambiare la finzione con la realtà e quando la vedono la prima cosa che le chiedono, oltre alla foto di rito, è “di lasciare Alberto Palladini (Maurizio Aiello), di rendere giustizia al mio personaggio. Questo (aspetto, ndr) mi fa sorridere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imma Pirone (@pironeimma)

Conferma inoltre quale sarebbe la sua vera ambizione in un prossimo futuro: “Spero di poter presto realizzare il mio sogno più grande, lavorare nel cinema”. In molti non attendono altro.