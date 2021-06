Justine Mattera più splendida che mai. L’atleta infatti nell’ultimo video si mostra molto audace e lascia tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera negli anni si è evoluta dimostrando di essere non solo una showgirl ma una talentuosa atleta ed una scrittrice. Come suggerisce infatti la stessa ex sosia della Monroe, ha concesso un’intervista senza filtri per il settimanale Novella 2000, un’occasione altresì per presentare il suo libro, dal titolo Just Me. L’americana – ma italiana di adozione – infatti dichiara: “Quante vite ci stanno in 50 anni? #senzafiltri Per saperlo, leggete mio libro”.

Ovviamente, i fans che sono da sempre pazzi di lei, sostengono pienamente questo nuovo percorso, un progetto lavorativo che ha ricevuto subito i primi riconoscimenti. Stiamo parlando di alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Jane Alexander: l’attrice infatti ha dichiarato “Sei la più sexy elegante di tutte. Un ispirazione prima di leggere il libro, una scoperta fantastica dopo.❤️”.

Un tenero pensiero giunto subito a destinazione, infatti la Mattera la ringrazia sentitamente. L’ultimo post ha un tenore completamente differente: gambe in mostra, quel fondoschiena che non passa inosservato ed un sorriso contagioso.

Justine Mattera fa fuori tutti: puro spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“E’ una scarpa in edizione limitata e la collezione si chiama Run Happy. La Launch è una scarpa veloce e reattiva” la Mattera mostra le scarpe adatte per chi ama correre. Outfit sportivo, shorts minuscoli che lasciano intravedere in parte il fondoschiena ed un reggiseno sportivo abbinato.

Addominali d’acciaio, gambe semplicemente perfette ed un viso senza trucco da invidia. Il video si conclude con un sorriso contagioso. Molti fans ammettono di essere stati colpiti dal video ma che non avevano capito che si trattasse della promozione di scarpe sportive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Provocantissima !!!” questo un commento a caldo di un utente che meglio esprime le sensazioni del web. In effetti la Mattera riesce anche in versione sportiva a scatenare un turbinio di emozioni.