Scontro tra scooter e camion: giovane padre perde la vita

Nella mattinata di oggi, un ragazzo di 30 anni, padre di due figlie, è morto in un drammatico incidente stradale in scooter a Qualiano, in provincia di Napoli.

Un giovane padre è rimasto vittima di un tragico incidente stradale verificatosi questa mattina all’alba a Qualiano, in provincia di Napoli. Il 30enne si trovava alla guida del suo scooter per andare a lavoro quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un camion in via Santa Maria a Cubito. Sul luogo del sinistro si è precipitata l’equipe medica del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi.

Qualiano, tragico scontro tra scooter e camion in mattinata: muore giovane padre

All’alba di questa mattina, mercoledì 9 giugno, si è verificato un drammatico incidente mortale a Qualiano, comune in provincia di Napoli. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni, sposato e padre di due bimbe piccole, di cui si conosce l’identità.

Il 30enne, secondo le prime informazioni sull’accaduto riportate dalla stampa locale e dalla redazione del quotidiano Il Roma, viaggiava a bordo del suo scooter, un Piaggio Beverly, per recarsi a lavoro. Mentre percorreva via Santa Maria a Cubito, il giovane, per cause ancora in fase di verifica, avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con un camion.

Leggi anche —> Precipita dal quarto piano di un cantiere: morto operaio italiano

Sul posto, in pochi minuti, è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico che non hanno potuto far nulla per il motociclista. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Leggi anche —> Automobilista disabile rischiava di affogare a causa delle forti piogge. Salvato in extremis dai carabinieri

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente mortale ed accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di rimessa in sicurezza della strada ed i rilievi dei militari dell’Arma, riporta la redazione de Il Roma, il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico.