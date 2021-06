Raffaella Fico, labbra bellissime e fisico pazzesco: devastante-FOTO

La showgirl Raffaella Fico ha condiviso nelle stories una sua foto mentre mostra le labbra carnose e fa impazzire

Raffaella Fico nelle stories fa impazzire i fan con la sua bellezza e sensualità unica. Appare su instagram mentre fa le smorfie con le labbra carnose e s’intravede anche il corpo da urlo e i fan vanno in delirio. La showgirl è sempre più bella. Poi nelle altre stories si vede insieme alla figlia Pia mentre sono su un kart in vacanza. Madre e figlia sono molto unite e si scambiano baci e abbracci tenerissimi. La piccola Pia avuta dalla relazione con Mario Balotelli è cresciuta tantissimo e assomiglia molto al papà.

La figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli è cresciuta tanto

La piccola Pia avuta dal legame tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è cresciuta tanto. La piccola ormai è una signorina e con suo papà fa tanti selfie ma anche con la mamma. Assomiglia tutta al papà. Certo inizialmente non è stato facile per Pia, il suo papà non voleva riconoscerla perché non era sicuro che fosse sua figlia e perché la storia con la showgirl era finita. Dopo qualche anno però Balotelli l’ha riconosciuta e ora hanno un bellissimo rapporto padre e figlia. Lei compirà 9 anni alla fine dell’anno. Anche tra Raffaella e Mario gli animi si sono placati e oggi sono in buoni rapporti.

Anche se qualche mese fa i due sono stati avvistati a Milano insieme alla bambina e non si guardavano neanche, certo il loro rapporto è sempre stato particolare specie dopo la rottura. In ogni caso entrambi sono single, infatti lei ha chiuso la storia con Giulio Fratini e Balotelli ha chiuso quella sorta di flirt con Dayane Mello. Lui al momento gioca nel Monza e la Fico si appresta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip a settembre. Sarà interessante vedere la showgirl vestire questi panni nel reality, dove dovrà essere solo se stessa.

Conosceremo la vera Raffaella Fico, la sua personalità e i suoi pensieri. E così si potranno scoprire anche alcuni risvolti sulla fine della storia con Balotelli e la verità sul loro rapporto ad oggi. Sicuramente questa partecipazione al reality regalerà soddisfazioni. E dopo il fratello di Mario che ha partecipato nella scorsa edizione, ora anche l’ex fidanzata. Prima o poi toccherà anche a Mario?