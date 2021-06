La bella showgirl Rosario Cannavò si è presentata alla finale dell’Isola dei famosi con un mini abito verde incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Rosaria Cannavò era sensuale e bellissima nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda lunedì. Indossava un mini abito verde acqua attillato, che evidenziava le sue forme perfette. Nella didascalia ha scritto un messaggio rivolto alla sua esperienza nel reality:”Grazie isola grazie a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo (maestranza, redazione, conduttrice, opinionisti, amici-naufraghi) esperienza unica che rifarei non sto scherzando. Non appena approdata mi sono sentita da subito nel mio habitat naturale felice come una bambina al parco giochi ed ancora di più dopo aver pescato tiè”.

Rosaria Cavvavò rivela alcune difficoltà dell’Isola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

La bella Rosaria Cavvavò ha scritto un messaggio per concludere la sua esperienza sull’isola dei famosi e ha rivelato alcuni retroscena disgustosi. “Fidatevi che sotto banco nessuno ci ha mai dato ne un panino ne nient’altro…i 50g di riso erano realmente 50 come lo era 1 cocco al giorno suddiviso in 12..per non parlare della pipì e pupù che facevi in pendenza vero Emanuela Tittocchi?”. Insomma i naufraghi hanno davvero vissuto momenti difficili. Oltre la fame il discorso di non poter fare i propri bisogni in un bagno ma in mezzo alla natura come nel paleolitco, certo non sarà stato facile.

La mancanza totale d’intimità e il non potersi lavare con del sapone. Le scomodità di questo programma sono innumerevoli perciò chi ha resistito fino alla fine, come è stato il caso del vincitore Awed merita grande ammirazione. Rosaria è arrivata dopo rispetto a tanti altri e il suo percorso non è stato molto lungo. Non è riuscita a farsi conoscere al 100% ma in quel poco che è rimasta sull’isola ha mostrato di avere un carattere forte, pronta a dire la sua e a difendersi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Si è anche dimostrata forte nelle prove e con molto spirito di sopravvivenza. Non a casa è stata nominata la Capatosta. Non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa come con Ciuffoli che non le è mai andato a genio e lo ha dichiarato senza problemi nelle nomination.