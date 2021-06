Sangiovanni e Giulia, spunta un retroscena sulla loro storia: i dettagli

Sangiovanni e Giulia sono la coppia del momento e dopo il successo di “Amici” spunta una dichiarazione mai sentita prima d’ora

Nonostante siano passate ormai settimane dalla finale di “Amici di Maria De Filippi”, il web non perde occasione di parlare del programma e degli allievi che hanno contribuito al successo di questa edizione. I due concorrenti al centro dell’attenzione sono Giulia Stabile e Sangiovanni, prima e secondo classificati, coppia nella vita reale.

I due si sono conosciuti durante la trasmissione e da lì non si sono più lasciati. Si sono sostenuti giorno dopo giorno arrivando a conquistare la finalissima insieme, uno accanto all’altra.

Sangiovanni e Giulia: insieme anche prima?

La coppia si è fatta amare fin dall’inizio dal pubblico italiano che ogni giorno non perdeva occasione di supportare i ragazzi. Ultimamente però è uscito fuori un retroscena su i due fidanzati che nessuno ha mai saputo prima.

A fare la dichiarazione è stata Flaminia Buccellato, la direttrice di accademia di danza dove ha studiato Giulia. La donna ha rivelato in un’intervista a DiPiù che quando l’allieva andò ai primi provini, vide un ragazzo e lo fotografò. “Poi venne da me e mi disse Flaminia che ne pensi? Hai visto come è carino? – ha spiegato la direttrice – Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva…”.

A quanto pare il ragazzo della fotografia era proprio Sangiovanni. Per Giulia è stato un colpo di fulmine poi confermato anche dallo stesso cantante che non ha avuto occhi che per lei.

I due ragazzi hanno ancora tanto da fare, la loro storia è appena iniziata e con essa anche la loro carriera che ha appena spiccato il volo. Per il momento è un successo.