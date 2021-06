Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più amate del mondo dello sport: sui social anche continua a conquistare tutti i suoi numerosi followers che la seguono ogni giorno

Federica Pellegrini è senza ombra di dubbio una delle sportive più amate d’Italia. Classe 1988, ha sempre sognato di diventare una nuotatrice e non solo è riuscita nel suo intento, ma è diventata una vera e propria campionessa che nel corso della sua carriera ha collezionato tantissime soddisfazioni di cui va tutt’ora orgogliosa. Sicuramente è uno dei motivi per cui l’Italia è più orgogliosa in assoluto ed è sempre riuscita a portare alta la nostra reputazione in giro per il mondo.

Federica Pellegrini conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato sui social

Anche sui social Federica è davvero molto amata: è seguita da tantissimi followers che ogni giorno le lasciano tantissimi commenti sotto ad ogni scatto che pubblica. C’è chi si limita a farle complimenti e chi le racconta aneddoti che riguardano la sua persona, chi racconta di essere cresciuto con lei e di averla considerata un vero e proprio idolo nel corso degli anni. Federica ha conquistato tantissime persone grazie al suo talento e nel corso della sua carriera non ha mai deluso nessuno: ha sempre mantenuto una gran bella dose di umiltà che l’ha sempre contraddistinta da tante altre persone a cui invece il successo ha dato alla testa.

Nell’ultimo scatto su Instagram, Federica si è mostrata più bella e che mai durante un allentamento. Sopra lo scatto, questa saggia didascalia: “Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo“.