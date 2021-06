Stefania Orlando, la notizia che spiazza i fan: interviene il marito

Stefania Orlando pronta per il nuovo progetto ma c’è qualcosa che va storto. Ecco di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

È stata una dei grandi protagonisti del “Grande Fratello Vip”, amica e spalla destra del grande vincitore, Tommaso Zorzi. Parliamo di colei che negli anni si era un po’ ecclissate e che, grazie al reality show di Canale 5, è tornata a brillare nel firmamento dello spettacolo, Stefania Orlando.

È tempo di grandi progetti per lei e di una nuova vita in tv e non solo. Un grande ritorno in musica, passione che l’artista non ha mai abbandonato e che ha sempre affiancato alla carriera televisiva.

Al suo fianco, nei live, la band degli Orlando Furiosi. “Babilonia” è il singolo che ha scalato YouTube ma per la bionda del “GF Vip” ci sono nuovi progetti anche se il suo annuncio ha spiazzato i fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi svuota il sacco su un noto conduttore: “Gli devo tutto”. Retroscena sul suo addio

Stefania Orlando, l’annuncio che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Anna Falchi, la dichiarazione incredibile sulla sua vita privata: “L’ho fatto finalmente”

Stefania Orlando è tornata in sala di registrazione e presto delizierà i suoi fan con un nuovo regalo: un altro singolo musicale. Un brano inedito che si prepara a far ballare tutti questa estate, “Bandolero”.

La felicità per questa nuova avventura viene però smorzata da un annuncio che ha un po’ destabilizzato il suo pubblico. Per il momento il singolo uscirà senza un video clip che ancora non è stato registrato.

“Visto che siamo in ritardo io e la mia casa discografica abbiamo deciso di far uscire la canzone su Spotify, sulle piattaforme digitali” ha annunciato l’ex gieffina.

Il meteo su Roma in questi giorni non è dei migliori e per via del brutto tempo la Orlando non ha potuto girare il video clip di “Bandolero”. Durante l’annuncio interviene però suo marito Simone Gianlorenzi e spoilera a tutti una cosa: la canzone della moglie sarà il tormentone dell’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

E così la presentatrice mette da parte il dispiacere per non poter lanciare i due progetti contemporaneamente e promette: “Aappena sarà possibile gireremo anche il video. Ce la possiamo fare ne sono sicura”.