Stefano De Martino esce allo scoperto insieme ad una persona speciale. È una nota conduttrice che lo ha ringraziato pubblicamente

Anche oggi occhi puntati su Stefano De Martino e un legame speciale che pare essere nato con una sua collega. Qualcuno lo aveva già mormorato tempo fa, poi le immagini insieme sui rispettivi social network, infine il racconto di lei che elogia il ballerino per come gli è stato vicino.

Stefano De Martino “infermiere” premuroso e un eroe moderno che al posto del mantello ha bellezza e simpatia. “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”. Così scrive la diretta interessata per ringraziare l’ex di Belen Rodriguez pubblicamente. Ma chi è la fortunata? Una rossa bella e molto famosa.

Stefano De Martino, rapporto speciale con la rossa: chi è

Un infortunio e un soccorso in piena regola da parete di Stefano De Martino per Andrea Delogu. È lei la bella che negli ultimi tempi si è avvicinata molto al presentatore. Da come ha raccontato su Instagram ha subito un piccolo infortunio. Così il bello e bravo Stefano non solo l’ha soccorsa ma l’ha riaccompagnata a casa portandola in braccia lungo le scale.

Insomma la descrizione di un principe azzurro moderno che tutti vorrebbero. Ma cosa c’è realmente tra di loro? Si preparano ad essere la nuova coppia dell’estate? In molti ci sperano, del resto entrambi sono single.

De Martino dopo la fine del matrimonio con Belen non si è mai avvicinato realmente a qualcuno, la Delogu, invece, pare abbia da poco messo fine al matrimonio con il suo storico compagno, Francesco Montanari. I rumors sono insistenti, le conferme non ci sono ma i fatti parlano.

Come si siano conosciuti i due non è chiaro, forse nei corridoi di Rai 2 ma quello che è palese è che Stefano è sempre più “intimo” con Andrea.

Un’amica di lei ha realizzato per il ballerino un quadro che raffigura suo figlio Santiago che dorme con il suo cane. E lui l’ha ringraziata pubblicamente. Gli intrecci ci sono, se son rose fioriranno!