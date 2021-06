“Storie Italiane”, lo stop per Eleonora Daniele: la sostituta è famosissima

“Storie Italiane” ed Eleonora Daniele si fermano. Tutti i dettagli su cosa accadrà nella mattina di Rai 1 nelle prossime settimane

Ancora pochi giorni per continuare a seguire “Storie italiane”, il programma della mattina di Rai 1 che da poco prima delle 10 porta nelle case degli italiani l’informazione ed i fatti principali del giorno. Al timone Eleonora Daniele, padrona di casa da quando la trasmissione è stata lanciata.

Si va avanti fino al 25 giugno, poi arriverà lo stop definitivo per la bella e brava presentatrice. Tempo di pausa e di vacanze anche per lei. E nella mattina di Rai 1 cosa succede? È tutto già programmato e la sostituzione dell’ex gieffina è assicurata.

“Storie Italiane” ed Eleonora Daniele, le novità per l’estate

Sarà una donna famosissima a sostituire Eleonora Daniele nel mattino di Rai 1. Una donna di grane fascino, che lascia i panni di attrice per vestire quelli di presentatrice. Parliamo di Serena Autieri che dal 28 giugno, per tutta l’estate, condurrà il nuovo programma della rete ammiraglia della tv di Stato, “Dedicato”.

Un nuovo contenitore che porterà in studio, ogni mattina, un nuovo ospite che si racconterà insieme a Serena Autieri che ha spiegato che ci sarà anche ampio spazio anche per la musica. “L’idea è quella di regalare al pubblico tanti sorrisi, ottimismo e spensieratezza” ha spiegato in una intervista Tv Sorrisi e Canzoni.

L’attrice partenopea si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa e ha risposto alle critiche sul fatto che lei voglia fare troppe cose insieme e diverse. “Se ho voglia di fare più cose, di studiare e di perfezionarmi, perché non posso farlo? Qual è il problema?” ha chiosato.

Ecco che così per lei partirà questa nuova avventura e siamo sicuri che anche nei panni della presentatrice sarà bravissima. E per Eleonora Daniele cosa ne sarà a settembre?

Per il momento tutto tace e non ci sono indiscrezioni. Lei tempo fa aveva detto di voler lasciare il mondo della televisione per dedicarsi alla famiglia e seguire la strada della psicologia. Questo momento è già arrivato o ancora non è tempo di dire addio al piccolo schermo? Staremo a vedere.