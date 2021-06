“Stupenda in modo esagerato”, Michela Quattrociocche manda in tilt Instagram – FOTO

“Stupenda in modo esagerato”: Michela Quattrociocche manda in tilt Instagram. I followers sono rimasti di stucco di fronte all’ultima foto

Michela Quattrociocche appare sempre più radiosa ai suoi followers di Instagram – oltre 400mila. L’attrice, ex moglie del calciatore Alberto Aquilani, raggiunse la notorietà debuttando al fianco di Raoul Bova nella pellicola “Scusa ma ti chiamo amore“, e poi nel sequel “Scusa ma ti voglio sposare“. Un esordio senza dubbio clamoroso per la bella romana, che tuttavia, negli ultimi anni, è rimasta ai margini delle scene televisive.

Michela, mamma di due splendide bambine, si è infatti dedicata anima e corpo alla loro educazione, trascurando il lavoro. Ad oggi, complice anche un nuovo amore nella sua vita, la Quattrociocche si dichiara pronta a rimettersi in gioco con un nuovo progetto. I due scatti con cui l’attrice ha annunciato il tutto hanno raccolto il pieno di likes: Michela non era mai apparsa così in forma.

“Stupenda in modo esagerato”, la FOTO di Michela Quattrociocche seduce tutti

L’arrivo dell’imprenditore Giovanni Naldi nella sua vita ha decisamente segnato un importante cambio di rotta. Michela, che fino a qualche tempo fa si dedicava interamente alle figlie Aurora e Diamante, ora sembra aver ripreso in mano il proprio lavoro, accogliendo nuove opportunità che non mancheranno di sottolineare le sue qualità. Poche ore fa, tramite una coppia di scatti, l’attrice di “Scusa ma ti chiamo amore” ha fatto un annuncio clamoroso agli utenti.

“Oggi lavoriamo ad un progetto importante di cui vi parlerò presto“: queste le parole di Michela, che non ha voluto svelare nulla di più. Mentre la curiosità sale, i followers non hanno potuto far a meno di elogiare la bellezza travolgente dell’attrice. Sia nello scatto in cui appare seriosa, sia in quello in cui sfoggia un sorriso contagioso, la Quattrociocche è un vero spettacolo.

Gli utenti, rapiti da lei, si sono precipitati a commentare il post. “Stupenda in modo esagerato“, “Ma che bella sei?“, “Grande Miki“: le foto hanno messo d’accordo proprio tutti.