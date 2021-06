Tik Tok, il trend del momento: “Il mio più grande flex è…”

Tik Tok lancia un altro trend: il nuovo format è diventato virale in pochissimo tempo e continua ogni giorno a farci sorridere.

Ecco il trend del momento: “Il mio più grande flex è…“.

Su Tik Tok sta spopolando questa tipologia di video, che consiste nel spiegare una caratteristica, un avvenimento, una persona di cui si va fieri o di cui si è particolarmente orgogliosi.

Il gioco si è diffuso in tutto in mondo ed ha come sottofondo il ritornello del brano ‘Kindess‘.

Il trend permette dunque di poter condividere con i propri followers, e non solo, qualcosa di personale e di bello allo stesso tempo: tra i più gettonati ci sono i ‘flex’ sui propri fidanzati, sul proprio corpo, sulle amiche oppure su specifiche particolarità possedute, che però non sono molto diffuse.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Dimmi che sei italiano, senza dirmi che sei italiano…” il trend su Tik Tok che diverte tutti – VIDEO

Tik Tok sommerso da migliaia di ‘flex’: tutto sul trend più amato di sempre…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Confessioni” il trend di Tik Tok che fa tante visualizzazioni. I dettagli – VIDEO

Nonostante le tantissime persone che hanno pubblicato un video con questo format, ce ne sono molte altre che lo hanno modificato, talvolta anche in modo ironico e divertente.

Ecco alcuni esempi del trend eseguito al contrario: “Il mio più grande flex è… non averlo!“; “Il mio più grande flex è… ditemelo voi!“; “Il mio più grande flex è… non c’è nulla di cui andare fiera nella mia vita“; oppure “Il mio più grande flex… devo ancora trovarlo“.

Questa tipologia di Tik Tok non è virale soltanto in Italia: ha spopolato, infatti, in moltissime parti del mondo, con la frase: “My biggest flex is…“.

Una cosa è certa: sei un’amante di Tik Tok non puoi non averlo fatto…