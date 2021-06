Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Silvia e Giancarlo cercano di vedersi di nascosto ma qualcosa va storto

Lara ha fatto davvero molto arrabbiare Marina Giordano e adesso lei, furiosa, ha intenzione di fargliela pagare. Tornata a Napoli non pensava di dover fare i conti con l’amante di Roberto Ferri. Fabrizio, invece, che è tornato anche lui per poter stare vicino alla sua amata fidanzata, sarà molto turbato da quanto accaduto e cercherà di dissuaderla.

Dovrà fare i conti non solo con Lara ma anche con Pietro Abate: infatti quest’ultima, dopo quanto accaduto con Biagio, vorrà colpire la proprietaria de I Cantieri. Riuscirà lei a difendersi da tutti questi colpi? Intanto Silvia continua a vedersi di nascosto con Giancarlo, nonostante tra di loro non sia successo nulla e non ci sia mai stato un effettivo tradimento a Michele. Pronti a rivedersi per il cineforum, i due si ritroveranno a fare i conti con un terzo incomodo inaspettato. Sarà proprio Michele a presentarsi con Silvia, che di recente ha promesso a sua moglie di provare ad essere più presente per lei?

Patrizio riceve dei consigli da Vittorio per quanto riguarda quello accaduto con Clara: le parole del suo migliore amico si rivelano davvero importanti per lui perché lo porteranno a prendere una decisione fondamentale ma anche tanto inaspettata. Arriverà finalmente un periodo positivo per il nostro chef o si tratta dell’esatto contrario?