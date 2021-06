Maria De Filippi a “Uomini e Donne”: i comportamenti a telecamere spente

Toccante rivelazione di una ex tronista sui comportamenti di Maria De Filippi ad “Uomini e Donne”. Com’è davvero la conduttrice?

In molti telespettatori negli anni si sono chiesti come fosse realmente il loro idolo al di là della messa in onda dei suoi programmi. Oggi la risposta sui comportamenti naturali della conduttrice romana Maria De Filippi, ed in special modo da una messa a fuoco particolarmente presente dal punto di vista della sua trasmissione di “Uomini e Donne“, è stata finalmente svelata.

Una delle partecipanti al programma Mediaset, che ha inoltre amabilmente vestito i ruoli di tronista nella stagione appena conclusasi, si è espressa nelle ultime ore realizzando un ritratto impeccabilmente veritiero del sua personalità.

“Uomini e Donne”: la rivelazione su Maria De Filippi oltre la messa in onda

Sull’iconica e sempre energicamente presente De Filippi è intervenuta la celebre tronista, Samantha Curcio. Giovane studentessa di giurisprudenza classe 1990 e nata sotto il segno della Bilancia. Samantha è caldamente apprezzata dal pubblico dello show televisivo. Quanto dalla sua storica conduttrice.

Nel conseguirsi di questa annualità della trasmissione d’intrattenimento, “Uomini e Donne”, che ha visto il suo esordio nell’ormai vagamente distante 1996, anche affermatasi nel corso del tempo come una delle trasmissioni cult più “leggère” e che vede realmente in sé, come tutti sanno, la sua integerrima protagonista, talvolta nel ruolo di spalla o in quello di consigliera, proprio la successivamente messa in questione, Maria.

In merito a tanta curiosità da parte del pubblico, Samantha si è dunque espressa con sprezzante sincerità affermando che: “Maria a telecamere spente è” una donna non soltanto visibilmente “umilissima, gentilissima, tranquillissima”. Ma è anche: “una mamma“. Infatti la tronista non perderà tempo a concludere la sua riflessione raccontandone in virtù di ciò un aneddoto. “Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre, molto simpatica, umile, allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello“.

“Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva. La prima puntata non realizzavo. Zero portamento… E’ stato molto strano“. Un momento quindi particolarmente delicato per Samantha. “In studio avevo tanta ansia, tachicardia. Ero in tensione” decide infine di concludere: “non c’è un manuale per fare la tronista perfetta. Poi mi sono detta… Sono una ragazza normale e merito l’amore”.