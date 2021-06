La moglie di Mauro Icardi esagera su Instagram. Pubblica uno scatto senza veli dove mette in mostra tutta la mercanzia…

Wanda Nara manda letteralmente in visibilio tutto il pubblico di Instagram con uno scatto audace, senza veli.

Bellissima e prorompente è una bomba di sensualità e i suoi numerosissimi followers non possono che ringraziarla per un regalo così gradito, arrivato in piena serata.

Wanda Nara è una delle influencer più seguite con ben 7,8 milioni di followers che si dividono tra Italia, Spagna, Argentina e Francia.

Come resistere alla bellezza sudamericana di una delle wags più desiderata? In questo scatto a Zanzibar ricorda a tutti quanto la sua fisicità abbia fatto perdere il fiato a chiunque.

Una bellezza da togliere il fiato

