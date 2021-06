“Beato Icardi”. Wanda Nara, lato B da urlo e quel tatuaggio che fa sognare – FOTO

Wanda Nara. La show girl e procuratrice sportiva regala ai suoi follower immagini suggestive della sua fuga d’amore con Mauro Icardi in Africa. C’è da festeggiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

I campionati calcistici sono finiti ma sta per alzarsi il sipario sulla sfida delle nazionali durante gli Europei 2021 che si disputeranno in undici stadi e paesi differenti. Il mondo dello sport ha anche gli occhi spalancati sul calcio mercato, in particolare l’attenzione è veicolata dalle ipotesi sul futuro di Mauro Icardi. Ex capitano dell’Inter, è stato accusato di aver “tradito” i nerazzurri preferendo il trasferimento definitivo al Paris Saint Germain. Lo zampino sulla decisione è stato messo dalla sua procuratrice sportiva, nonché moglie e madre delle sue due figlie, Wanda Nara.

La donna è anche una show girl e influencer di successo. Su Instagram conta una platea di ben 7,8 milioni di follower, sparsi in tutto il mondo, che segue i suoi aggiornamenti con assiduità.

Wanda Nara: lato B in bella mostra durante le sue vacanze glamour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nell’attesa di scoprire se lady Icardi darà il suo benestare per il definitivo trasferimento del marito nella squadra della Juventus per la prossima stagione calcistica, arrivano dal web informazioni sul loro presente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ballando con le stelle”, proposta irrinunciabile: il pubblico è incontenibile

La famosa coppia, infatti, a campionato francese concluso, ha deciso di fare una fuga romantica in una location suggestiva. Wanda Nara e Mauro Icardi sono partiti alla volta dell’Africa per dedicarsi al mare, sole, relax, senza rinunciare a un minimo d’avventura attraverso un safari nel deserto. Niente bambini al seguito questa volta, almeno da quanto si apprende dalle foto condivise sui rispettivi profili social; l’occasione riguarda il festeggiamento del loro settimo anniversario insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Anna Tatangelo, divina in accappatoio: tutto in mostra, qualcosa di mai visto – FOTO

Altro che crisi del 7° anno, i due appaiono innamoratissimi e super affiatati. L’ultima foto pubblicata da Wanda Nara la vede sdraiata mentre prende la tintarella: un selfie strategico che punta a far notare le sue forme strepitose e un lato B tornito e invidiabile. Scrive in didascalia: “Mangiare, dormire, mangiare, dormire e poi ricominciare… atmosfera da vacanza”. Un piccolo tatuaggio sul fianco destro rivela una grande passione della procuratrice sportiva. É il disegno di un aeroplano, prova del suo desiderio perenne di viaggiare e scoprire il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

I fan si scatenano nei commenti: “La mia routine è mangiare, lavorare, dormire, mangiare lavorare, dormire. Che tristezza la mia vita”, “Beato Icardi”, “Sempre meravigliosa”, “Stupenda”, “Unica”.