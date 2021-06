Accadde oggi. Il 10 Giugno è il 161° giorno del calendario gregoriano. Mancano 204 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 10 Giugno si celebra in Italia la Festa della Marina Militare, in ricorrenza della Impresa di Premuda. Si ricordano oggi Sant’Asterio di Petra, San Bogumilo di Gniezno, vescovo ed eremita, Santa Faustina di Cizico, San Landerico di Parigi, San Massimo d’Aveia e Sant’Oliva di Palermo, vergine e martire.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ray Charles (@official.raycharles)

323 a.C. – Muore Alessandro Magno, conquistatore macedone

1190 – Muore l’imperatore tedesco Federico I del Sacro Romano Impero Germanico, o più semplicemente, Federico Barbarossa

1610 – I primi coloni olandesi si insediano sull‘isola di Manhattan

1692 – Processo alle streghe di Salem: Bridget Bishop subisce la prima impiccagione della storia per stregoneria

1836 – Muore lo scienziato francese Andrè Marie Ampere

1886 – L’eruzione del Monte Tarawera in Nuova Zelanda uccide 153 persone

1914 – Viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

1915 – Nasce lo scrittore statunitense, premio Nobel, Saul Bellow

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 9 Giugno. Prima apparizione del personaggio Disney Paperino – VIDEO

1921 – Nasce Filippo di Mountbatten, duca di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta II del Regno Unito

1922 – Nasce l’attrice statunitense Judy Garland

1922 – Nasce Angela Giussani, fumettista e ideatrice di Diabolik

1924 – Muore il politico italiano Giacomo Matteotti, rapito e assassinato da alcuni sicari fascisti

1926 – Muore l’architetto spagnolo Antoni Gaudì

1935 – Nasce lo stilista Elio Fiorucci

1935 – A New York viene fondata l’associazione Alcolisti Anonimi

1940 – L’Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale

1940 – Il Canada dichiara guerra all’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale

1947 – La casa automobilistica Saab produce la sua prima vettura

1953 – Nasce l’attore comico David Riondino

1959 – Nasce l’allenatore Carlo Ancelotti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 8 Giugno. Esce l’album più venduto di tutti i tempi in Italia – VIDEO

Accadde oggi, 10 Giugno. I fatti più importanti nella storia

1965 – Nasce l’attrice britannica Elizabeth Hurley

1967 – Muore l’attore statunitense Spencer Tracy

1974 – Nasce il personaggio televisivo Costantino Vitagliano

1977 – James Earl Ray, responsabile dell’omicidio di Martin Luther King Jr., riesce ad evadere dal carcere

1979 – Nasce l’inviata del programma Le Iene, Nadia Toffa

1981 – Incidente di Vermicino: il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da – Uomini e Donne❤ (@uominiedonne_off__)

1988 – Nasce l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales

2003 – Il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l’inizio del Mars Exploration Rover

2004 – Muore il cantautore e musicista jazz, soul e r&b Ray Charles