Adriano Celentano, la separazione da Claudia Mori: la crisi poi la svolta

Adriano Celentano e Claudia Mori, sapete che c’è stata una crisi tra di loro? Tutti i dettagli sulla storia d’amore della musica

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. Non si vedono in pubblico da un po’ ma rimangono nel cuore degli italiani come due colonne immense, simbolo di amore e lealtà.

Ma sapete che tra di loro non sempre sono state rose e fiori? Per un lungo periodo i due sono stati in crisi e si sono separati. Il Molleggiato avrebbe anche tradito sua moglie. Poi la svolta e la riappacificazione. Ecco tutti i dettagli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Gianni Morandi nasconde la mano ma annuncia la cosa più bella per lui – FOTO

Adriano Celentano e la crisi con Claudia Mori, la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tra il tano e l’italiano (@trailtanoelitaliano)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la prima edizione: oggi è così – FOTO

Adriano Celentano ha conosciuto Claudia Mori nel 1963 sul set di Uno strano tipo. Allora la Mori era un’attrice poco conosciuta, ma il Molleggiato ne rimase fulminato. Lui era impegnato con Milena Cantù ma, l’amore verso colei che sarebbe diventata l’amore della sua vita, era troppo forte e così i due si sposarono in gran segreto nella chiesa di San Francesco a Grosseto nel 1964.

Un amore importante, immenso, dal quale sono nati i loro tre figli: Rosita, solo un anno dopo dal matrimonio, Giacomo l’anno successivo e Rosalinda nel 1968.

Gli anni Ottanta poi furono quelli della crisi. I due vissero separati per qualche anno. È proprio in questo lasso di tempo che Celentano avrebbe avuto un’altra donna. Una presunta relazione con un’attrice molto in vista, Ornella Muti, sua compagna sul set de Il bisbetico domato e Innamorato pazzo. Una liaison confermata solo nel 2014 dalla Muti in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

Nonostante la “scappatella” Claudia Mori e il Molleggiato tornarono insieme. È il 1985 e i due si “rincontrano” sul set del nuovo film di Celentano. La crisi viene messa alle spalle. Dopo molti anni di distanza la Mori ha spiegato che nonostante le distanze non ha mai pensato al divorzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💚👑CELENTANO👑💚 (@celentano_il_nostro_mondo)

Oggi come allora i due sono ancora insieme. Lei è dal 1991 amministratore delegato della casa discografica di famiglia, la Clan Celentano srl.