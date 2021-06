Albano Carrisi parla finalmente del figlio Bido: “So cosa farà da grande”

Albano Carrisi. Tutti i figli del popolare cantante di Cellino San Marco hanno, più o meno, attraversato il mondo dello spettacolo, tranne Bido. Come mai? Scopriamolo

Buon sangue non mente. I figli del clan Carrisi hanno, nel corso del tempo, sviluppato una vena artistica ampiamente foraggiata dal successo di genitori celebri.

Al Bano, cantante dalle doti straordinarie originario di Cellino San Marco, ha avuto con la moglie Romina Power Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Dal rapporto con l’attuale compagna, Loredana Lecciso, sono nati invece Jasmine (2001) e Albano junior, detto Bido (2002).

La scomparsa Ylenia fu la prima a tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. Divenne valletta ne “La ruota della fortuna”, storico programma condotto da Mike Bongiorno su Canale 5. Recitò anche una parte nel film “Champagne in paradiso” a fianco dei suoi genitori. Yari è attualmente un grande musicista e compositore. Ha scritto brani per nomi noti del panorama canoro italiano. Cristel, ha avuto poca fortuna come cantautrice, ma ha al suo attivo delle conduzioni in programmi tv di discreta fama. Romina jr, invece, si è dedicata con successo al mondo della fotografia e ha recentemente pubblicato una raccolta di sue poesie.

Albano Carrisi: la carriera dei figli più piccoli

La figlia di Albano Carrisi che, al momento, sembra cavalcare di più l’onda della notorietà è la giovanissima Jasmine. La ragazza di soli 20 anni conta oltre 96mila follower su Instagram e sta tentando una duplice strada. Ha rilasciato la scorsa estate il suo primo singolo, dal titolo “EGO”, firmandosi semplicemente con il nome di battesimo. Da circa due settimane è tornata alla carica con il pezzo “CALAMITE – Un Tuffo nel Cuore”.

Jasmine, inoltre, si è proposta come novello personaggio televisivo a fianco del famoso padre, presentandosi come giudice di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici, in prima serata su Rai 1.

Molto poco si sa di suo fratello Albano jr, detto Bido. É l’unico dei figli del cantante di Cellino San Marco che è rimasto sempre defilato, fuori dai meccanismi dello show business. Come mai?

É lo stesso Al Bano a raccontare il motivo in un’intervista: “Tutti i miei figli sono portati per l’arte, tranne uno: Bido! Non gliene potrebbe fregare di meno!”.

Tuttavia, il ragazzo ha ereditato un’altra passione dal padre, quella che riguarda lo spirito imprenditoriale e la cura delle tenute che la famiglia possiede in Puglia. “Da grande sarò il direttore di questa azienda che tu hai creato, voglio continuare il tuo operato!” – ha detto con orgoglio il cantante.