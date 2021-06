“Incantevole”. Alice De Bortoli: il fisico da paura nasconde un “trucco” – FOTO

Alice De Bortoli. Diciassette anni e già star del web. Come appare su Instagram la giovanissima influencer? Ci svela il trucco per avere un fisico mozzafiato come il suo

Due milioni di follower su Instagram, quasi tre su Tik Tok. Alice De Bortoli è sicuramente una delle influencer più gettonate e in vista del nostro paese. Il dato più stupefacente, se paragonata ai suoi colleghi, non riguarda tanto le visualizzazioni (seppur straordinarie), quanto il fatto che la ragazza ha raggiunto questo risultato incredibile a soli 17 anni anni.

Ebbene si, classe 2003, Alice compirà la maggiore età solo a fine 2021. É nata a Treviso e ha ottenuto la fama grazie alla sua partecipazione alla terza ediziode de “Il Collegio”, docu-reality andato in onda su Rai 2.

Alice De Bortoli: il “segreto” dietro il suo fisico pazzesco

“Iperattiva, amante della danza e della recitazione con una passione compulsiva per il gelato” – così si descrive Alice De Bortoli nella sua bio su Instagram. Poche parole che descrivono il suo mondo. La ragazza ha saputo fin da piccola quale sarebbe stato il suo destino.

Aveva solo 8 anni quando ha iniziato a praticare la danza, dimostrando talento e un interesse speciale per l’Hip Hop. Dotata di una forte personalità, frequenta ancora il Liceo Economico Sociale nel quale ha ricoperto anche il ruolo di rappresentante di istituto.

Una costante nella sua vita è sempre stata lo sport. La giovanissima influencer sfoggia un fisico perfetto, tanto da sembrare scolpito. Ottima genetica ma non basta. Il “segreto” per avere la sua stessa forma, in realtà, non è poi un mistero così astruso. Lei stessa pubblica costantemente le sue durissime sessioni di allenamento che prevedono esercizi specifici per diverse parti del corpo. Addominali scolpiti, schiena e braccia muscolose, glutei sodi e torniti. Alice De Bortoli può essere sicuramente d’ispirazione per un sano stile di vita per i milioni di follower che giornalmente seguono i suoi progressi.

In tanti, infatti, le fanno i complimenti per i risultati ottenuti: “Sei di un’incantevole bellezze”, “Si vedono i progressi che hai fatto con l’allenamento, ora si vede nelle braccia, nelle gambe, non la debolezza di una ragazzina ma la forza di una donna”, “Bellissima”.