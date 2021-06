Dopo “Amici” Veronica Peparini torna in sala e mostra tutto il talento ai suoi allievi e fan, insieme a lui è speciale. Il video è virale

Dopo il successo di “Amici” e la vittoria di una sua allieva, per Veronica Peparini sarebbe il momento di fare una pausa e godersi un po’ di tranquillità e relax. Niente di più sbagliato, visto che la ballerina è tornata a fare quello che le riesce meglio.

Le scuole di danza sono state riaperte e dopo mesi di chiusura a causa del Covid, gli studenti sono potuti tornare a seguire le lezioni e i propri insegnanti. Così anche la cinquantenne è entrata in quella sala che ha salutato sette mesi fa ed ha potuto riassaporare l’aria di casa.

Veronica Peparini balla con il suo grande amore – VIDEO

Seguita da quasi un milione di follower, la ballerina e insegnante della scuola di Amici non perde occasione di mostrare ai suoi fan i progetti e i lavori a cui si dedica. Con lei la sua squadra di ballo e il suo amore grande.

Andreas è sempre accanto a lei ed insieme nella sala da ballo fanno scintille. Con la loro complicità riescono a creare un’atmosfera magica ed un’empatia unica.

“Bello poter stare di nuovo in sala…Felice di avere sempre a lezione tante persone, tante generazioni e tanto talento”. E’ il messaggio di Veronica su Instagram. Parole di augurio per una grande ripartenza. Il video che ha pubblicato è già diventato virale e non sono mancati commenti da parte dei fan che adorano il suo stile e ammirano la sua persona.

Il pubblico di “Amici” spera di rivederla nella prossima stagione accanto alla sua collega Anna Pettinelli. Insieme sono una coppia di insegnanti unica e molti attente alla disciplina e al rispetto delle regole.