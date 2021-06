Antonella Mosetti ha appena postato un video incredibile su Instagram: la showgirl indossa una canotta atomica con davanzale in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🏠🤱🏻🐶🐴☀️♥️🔒 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti è una showgirl molto seguita e apprezzata sui social network. La romana vanta ben 682mila followers su Instagram: i suoi contenuti sono sempre spettacolari e bollenti e ottengono sempre ottime interazioni. La 45enne, tra canotte atomiche e costumi prorompenti, riesce sempre a fare il pieno di likes.

La Mosetti, poco fa, ha piazzato sul web un video molto particolare. La 45enne è pronta per rilassarsi e dormire sul letto. Il problema è che indossa una canotta illegale che non contiene. Il filmato ha già ottenuto più di 3mila visualizzazioni in poco più di 30 minuti.

Antonella Mosetti a letto è una bomba: canotta illegale

