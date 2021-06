“Fisico da modella”, Aurora Ramazzotti mostra a tutti il suo lato più intimo – FOTO

Aurora Ramazzotti ha stupito i suoi follower su Instagram con una serie di foto in cui appare con indumenti intimi ed appare bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La influencer Ramazzotti ha pubblicato una serie di foto in cui appare in indumenti intimi ed è una visione per gli occhi dei suoi innumerevoli follower su Instagram. I suoi 2 milioni e 100 mila fan sono entusiasti di lei e hanno commentato in tanti le sue scatti. Nella terza immagine appare con un bell’esemplare di chow chow, il suo dolce amico a quattro zampe. Nel secondo scatto è con Laura Barenghi, la make up artist dei Vip che la stava truccato pe run evento speciale. Aurora Ramazzotti infatti sta facendo lavorando in un set probabilmente per la televisione o per internet.

I commenti sono arrivati a valanga alle sue foto, tra questi c’è quello di un utente che dice: “Chi dice che sei brutta ha gravi problemi di vista! Sei bellissima. La 3 foto adoro!!!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La gravidanza ti ha resa ancora più bella”, Flora Canto splende al sole di primavera – FOTO

Aurora Ramazzotti, la serie di foto che incanta i fan

Per vedere Aurora Ramazzotti in intimo vai su Successivo