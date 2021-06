“Ballando con le stelle”, ha vinto la prima edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la primissima edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di una donna molto bella e seguitissima sui social

I fan sfegatati di “Ballando con le stelle” fremono di sapere notizie certe sulla prossima edizione del talent di Milly Carlucci, ma per il momento ci sono solo voci e rumors con nomi che rimbalzano qua e là.

In attesa delle conferme, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni. Vi ricordate chi ha vinto la prima edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della prima edizione: tutto su di lei

La prima edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale che hanno conquistato 65% delle preferenze del pubblico. La Borselli è stata una dei primi vip che si è fatta trascinare nell’allora nuovissima avventura confezionata da Milly Carlucci.

Un successo di pubblico che va avanti ancora oggi per il programma e un trampolino di lancio perfetto per Hoara che dopo “Ballando” ha partecipato a tanti lavori importanti, tra fiction e film.

Poi piano pino i riflettori si sono abbassati, lei ha iniziato ad essere meno presente in tv soprattutto per fare la mamma. Poi il grande ritorno, prima in radio e dal 2019 come opinionista in diverse trasmissioni televisive, tra cui “Non è l’Arena”, “Quarta Repubblica” e “Mattino Cinque”.

Molto seguita sui social sembra avere una vita che la soddisfa. Nei mesi scorsi ha fatto sentire la sua voce in merito a Walter Zenga e alle accuse che il figlio, concorrente del “Grande Fratello Vip” gli aveva mosso, accusandolo di essere stato un padre assente. Nella metà degli anni Novanta, infatti, Hoara Borselli è stata, per sei anni, la compagna dell’ex giocatore.

Su “Ballando con le Stelle” l’attrice ed opinionista si è tolta un sassolino dalla scarpa. In tutti questi anni molti ex volti della trasmissione sono stata richiamati dalla Carlucci. Per lei, invece, nessuno invito, crede di sapere il motivo, “ma non si può dire”.