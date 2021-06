Bianca Guaccero in bikini animalier mette tutti K.O: illegale – FOTO

Bianca Guaccero non fa sentire la sua assenza ai followers e quest’ultima foto in bikini mette tutti k.o.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Tempo di relax e mare per Bianca Guaccero, la conduttrice e attrice pugliese è tornata nei suoi luoghi d’origine dopo una stagione intensa e a tratti complessa – come le critiche e la sospensione temporanea di “Detto Fatto” – che ha fatto pensare la peggio sulle sorti del programma in onda come noto ogni pomeriggio su Rai Due.

Ultimamente la Guaccero posta foto in luoghi suggestivi e lei appare divinamente in costume. Un’occasione per ammirare il fisico super tonico della bella Bianca. Come in questa foto dove da un modello a fascia fuoriesce una scollatura che ha lasciato senza parole il web, infatti non mancano i commenti sul punto. Una fan commenta: “Ora diranno che hai rifatto il seno! Falli parlare la gente parlaaaaa”.

Tantissime le fans le quali, abituate a seguirla ogni giorno in tv, le augurano un buon relax.

Leggi anche -> “Meravigliosa creatura” Shaila Gatta: l’apertura lascia senza parole. Unica – FOTO

Bianca Guaccero, il dettaglio animalier non passa inosservato

Per saperne di più, vai su Successivo