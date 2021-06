‘Bomba sexy’ Annalisa è irresistibile: il web va in tilt per il VIDEO dell’estate

Il video del momento ha finalmente sancito il suo esordio. Annalisa sbalordisce il web innescando la “bomba sexy” dell’estate 2021.

I fatti dimostrano che sarà impossibile resistere al richiamo da musa della cantante Annalisa. In seguito alla veloce presa di posizione del ritmato e travolgente brano di “Movimento Lento“, che va man mano affermandosi nelle vette delle classifiche musicali italiane, adesso per Annalisa è il turno di passare all’azione.

La cantante ha pubblicato soltanto poco fa sul suo profilo Instagram un video in cui si cimenta alla perfezione nella nuova coreografia del brano accessibile a tutti. Lo spettacolo, stando al parere dei suoi fan, è oltremodo e da ogni punto di vista “assicurato”.

Annalisa nel video dell’estate 2021: la “bomba sexy” è stata innescata

“ORA TOCCA A VOI 💃🏻🕺🏾”. Con tale grido di esultanza danzante la meravigliosa Annalisa dalla rossa chioma si esibirà con successo sulle note della canzone contenuta nel suo apprezzatissimo album di “NUDA 10“. Realizzato nella sua interezza grazie alla collaborazione del giovane cantante Federico Rossi.

“Enjoy!!!!“, pronuncerà infine la cantante esortando i suoi ammiratori a trarne il meglio. Quanto a ripercorrere i suoi passi e le sue movenze per quest’estate 2021 che, avendo appena varcato le soglie di giugno, inizia a far ben sperare. Annalisa si mostra in un outfit d’eccellenza. Bianco e dalle caratteristiche di una regina del Pop, contornato da brillantini in ogni dove, e lasciando intravedere alle sue spalle uno sfondo tipico di un paradisiaco soggiorno balneare. Perciò oltre ad i suoi movimenti da star, anche per il suo carisma, l’intera esibizione sarà considerata dai suoi ammiratori come un vera “Bomba sexy🔥❤️”

Sebbene una delle sue fan sentirà di rispondere in tal modo all’hit del momento: “Noi lo possiamo anche fare, il punto è che tu sei stupenda e raggiungere il tuo livello è impossibile ❤️🙌😍“. Ad ogni modo, nonostante qualche prima e lieve difficoltà che alcuni fan potranno incontrare, nel complesso la coreografia appena al suo esordio sembra prepararsi ad una vita longeva ed elettrizzante.