Cecilia Rodriguez, la FOTO con Ignazio a petto nudo: uno spettacolo vietato ai minori

Cecilia Rodriguez, la foto con Ignazio Moser a petto nudo: l’ex naufrago regala una visuale pazzesca ai suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Dopo la conclusione de “L’Isola dei Famosi”, la cui puntata finale è andata in onda lunedì scorso, Cecilia Rodriguez si è finalmente ricongiunta con il suo fidanzato Ignazio Moser. L’ex ciclista, che in Honduras si è messo alla prova sotto diversi punti di vista, ha addirittura acconsentito a rasare a zero i suoi capelli al fine di permettere ai suoi compagni di mangiare. Il suo coraggio, nonché la sua tenacia e la forza di volontà, sono le armi che gli hanno permesso di accedere alla finalissima.

Nonostante Moser non sia riuscito a conquistarsi il podio, la sua fidanzata si è detta estremamente fiera di lui. Circa un’ora fa, mediante un post che ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti, la Rodriguez si è ancora una volta complimentata con l’ex naufrago. I followers, distratti dalla foto a petto nudo di Ignazio, hanno indubbiamente apprezzato il post.

Cecilia Rodriguez, la FOTO con Ignazio a petto nudo fa il record di likes

