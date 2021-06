“Destinazione paradiso”, la scollatura di Sara Croce blocca il web – FOTO

Ennesimo trionfo social per Sara Croce. La modella di Garlasco, nell’ultimo scatto, è una bellezza da capogiro

Nulla sembra arrestare il successo di Sara Croce, la modella di Garlasco lanciata dai programmi di Paolo Bonolis. Classe 1998, la bellissima giovane si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver ricoperto alcuni dei ruoli più famosi delle trasmissioni del conduttore. Sara ha infatti impersonato “Madre Natura“, all’interno di “Ciao Darwin 8”, e la “Bonas” di “Avanti un Altro”, il quiz game che ha da poco chiuso i battenti segnando come sempre il record di ascolti.

Sui social, la Croce vanta di un seguito pari ad oltre 900mila followers. La sua bellezza acqua e sapone, unita al suo fisico prorompente, non manca di scatenare una valanga di interazioni. E’ quanto accaduto sotto l’ultimo post di Sara, pubblicato solamente qualche ora fa, ma già cliccatissimo dagli utenti.

“Destinazione paradiso”, Sara Croce e il selfie che blocca il web – FOTO

L’ultimo post di Sara Croce, condiviso da poche ore, ha mandato gli utenti di Instagram in escandescenza. Già abituati ai suoi scatti bollenti e alle pose da diva che farebbero perdere la testa a chiunque, i followers sono tuttavia rimasti di stucco di fronte al selfie. Sara, che si trovava all’interno di un’auto, si è mostrata in tutta la propria semplicità, con pochissimo trucco e con degli splendidi boccoli oro che ricadevano sulle spalle.

Il web, di fronte alla visuale, è letteralmente andato in tilt. La scollatura della Croce, parzialmente celata dall’inquadratura, mette in evidenza il décolleté mostruoso, che i telespettatori di “Avanti un Altro” non hanno mai mancato di commentare ed elogiare. Per la modella, gli apprezzamenti si sprecano: “Destinazione paradiso“, “Suprema bellezza“, “Che donna fantastica“.

Nessun utente, tuttavia, può sperare di conquistare la modella di Garlasco. Il cuore di Sara appartiene infatti a Gianmarco Fiory, portiere del Bari, che ormai da qualche mese fa coppia fissa con la “Bonas”.