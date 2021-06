In molti si stanno chiedendo dove sia finito “Un Posto al Sole”, una delle più celebri soap che ha allietato milioni di telespettatori per anni. I motivi della scomparsa sono drastici ed i fan sono senza parole.

Ambientata nella bellissima città di Posillipo “Un Posto al Sole” è una delle soap più amate dagli italiani. La serie tratta delle avventure degli inquilini di Palazzo Palladini, in onda su Rai3 tutte le sere, gli amori, gli intrighi e le varie vicende tengono i fan con il fiato sospeso.

In queste ultime puntate è ritornata Marina, una delle protagoniste storiche della serie, che ha risvegliato vecchie divergenze e vecchi amori. La situazione tra Fabrizio e Lara si fanno sempre più complicate così come per Clara ed Alberto.

Nel palinsesto Rai di questa sera non è in programmazione “Un Posto al Sole”, in molti si sono chiesti come mai una simile decisione e i fan sono allibiti.

“Un Posto al Sole” potrebbe finire per sempre? Cosa succede?

La seguitissima serie “Un Posto al Sole” è trasmessa da oltre 30 anni sulle reti Rai, miliardi di telespettatori sono fedelissimi da tanti anni alla soap e questo è dimostrato anche dal profilo Instagram della telenovela, seguito da oltre 200mila follower.

Questa sera però non andrà in onda il consueto appuntamento di Palazzo Palladini, come mai?

Tutte le sere alle 20.45 siamo abituati a vedere gli attori di “Un Posto al Sole” protagonisti delle varie vicende che caratterizzano la serie, questa sera però l’appuntamento è saltato. Il motivo?

Si lascerà spazio ad un evento sportivo di estrema importanza. Stiamo parlando dell’atletica leggera, che sarà trasmessa alle 20 su Rai3.

La produzione però ha già pensato come fare per non lasciare soli i fan, venerdì è previsto un doppio appuntamento per recuperare la puntata persa. Naturalmente i fan sono senza parole per questa decisione e sono felicissimi della decisione.