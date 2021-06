“Fascino particolare” Michela Quattrociocche, sguardo che cattura – FOTO

Bellissima come sempre Michela Quattrociocche: l’attrice lancia una nuova campagna ma tutti gli occhi sono su di lei, magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Proprio nella giornata di ieri, Michela Quattrociocche annunciava sul web che avrebbe preso parte ad un importante progetto lavorativo. Non aveva svelato nulla, ma la felicità di Michela era già evidente in questo post: due foto che ne immortalano la bellezza naturale, nonostante la presenza di qualche filtro giocoso perché di migliorare il viso Michela non ne ha certamente bisogno.

Capelli mori fluenti lasciati liberamente e adagiati su un lato con la immancabile riga centrale, poco make-up sulle tonalità del nude ed una canotta grigia molto basic con scollatura rotonda. La sua felicità è dovuta – come anticipato – all’importante progetto lavorativo ma qualcuno trova sempre l’occasione per occuparsi della sua sfera privata, infatti un fan scrive: “Si vede che innamorata, il tuo sorriso è contagioso, un sorriso cosi solo se siamo innamorati…”

Michela Quattrociocche, sulla poltrona è puro spettacolo

