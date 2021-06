“La gravidanza ti ha resa ancora più bella”, Flora Canto splende al sole di primavera – FOTO

Flora Canto incanta i follower su Instagram con tre foto da capogiro, scattatele da Enrico Brignano, il comico e suo attuale compagno

L’attrice Flora Canto ha incantato i suoi fan su Instagram con una tripletta di foto fenomenale in cui è seduta al tavolino di un bar della capitale e si rilassa al sole di primavera insieme al suo Enrico Brignano. L’attore comico le ha scattato queste tre foto bellissime in cui è ben evidenza, oltre al pancione di otto mesi di gravidanza, anche il suo generoso seno.

La simpatica oltre che splendente attrice ha scherzato sul social network, scrivendo, come didascalia ai suoi scatti: “Caffettino in relax… Stranamente qualcuno, senza fare nomi, è riuscito a farmi tre foto belle”, gridando poi al miracolo in lingua napoletana. I fan hanno apprezzato sia il gioco con il suo Enrico che la sua bellezza e c’è chi ha scritto: “La gravidanza ti ha resa ancora più bella”. È davvero fantastica in questa tre immagini soprattutto nell’ultima dove appare in primissimo piano.

Flora Canto, le tre foto in dolce attesa che incantano i fan

