Giulia Valentina, vacanze in Sicilia: in bikini ti fa innamorare – FOTO

Giulia Valentina e la vacanza in barca nella sua terra d’origine. I look balneari mozzafiato sfoggiati dall’influencer: uno spettacolo

I tratti distintivi che fanno di Giulia Valentina una delle influencer più stimate sono moltissimi, presenti fin dalla giovane età, quando ha iniziato a costruirsi il meritato futuro di cui gode oggi.

Nata e cresciuta a Torino, ha frequentato la scuola Americana, grande contributo alle sue eccellenti capacità nel destreggiarsi con la lingua inglese tanto da definirsi bilingue, solo 17enne si trasferisce a Parigi per imparare anche il francese.

Laureata in Economia e Gestione Aziendale, oggi è imprenditrice di se stessa e della sua meravigliosa immagine. L’intelligenza spiccata va in perfetto connubio con la pungente ironia che definisce il suo straordinario spirito dell’umorismo, utile per ricoprire un ruolo esposto come il suo.

Ma ovviamente tutto ciò non basterebbe per affermarsi a tali livelli in un luogo impervio come il mondo dei social: lo stile unico della modella supera di gran lunga la concorrenza. La giusta dose di sensualità ma non ostentazione, classe assolutamente spontanea, e look sempre attuali e contemporaneamente di un’eleganza senza tempo.

Bellezza conclamata ma sofisticata, ha condiviso su Instagram scatti della sua paradisiaca vacanza, dove il fascino particolare dell’influencer ha modo di emergere in tutta la sua verità.

Giulia Valentina: sole, mare e tanto fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Cresciuta a Torino ma di origini siciliane, Giulia Valentina torna nella sua terra d’origine per una vacanza da sogno a bordo di una barca. Proprio questa fa da location a uno degli scatti condivisi dall’influencer su Instagram, in una cornice naturale che fa da sfondo alla sua incredibile bellezza.

In bikini, sinuosamente appoggiata con una posa femminile e seducente che richiede non poca elasticità, incanta i fan baciata dal sole. Una linea perfetta quella che sfoggia la sua fisicità, naturale nelle sue autentiche curve.

Segue un altro scatto, questa volta sulla terra ferma, precisamente sbarcata a Salina. Immersa nel paradiso terrestre fatto di verde e cielo sfumato, sfoggia un look balneare che non permette altra opzione alla contemplazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

In bianco, nel suo candore, esibisce un vestito con scollo bardot e maniche voluminose, dove si può ammirare anche un ampio spacco per un tocco audace. Il suo sguardo incanta i fan, che ad ogni post si innamorano sempre più di lei.