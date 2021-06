Juliana Moreira e la foto dolce insieme a qualcuno di molto speciale-FOTO

La Moreira è sempre più bella e solare nelle sue foto su instagram, ma questa volta c’è qualcuno insieme a lei

Juliana Moreira ha condiviso due foto su instagram. Nella prima appare lei con le gambe incrociate seduta per terra e molto sorridente. Nella foto successiva la raggiunge la cagnolina che non riesce a separarsi da lei. Nella didascalia la Moreira scrive:“E lei arriva in ..3….2….1”. I cani sono i migliori amici che si possano desiderare, non si separano mai dai loro padroni nemmeno per un’istante. Li seguono come un ombra e danno tantissimo amore, la Moreira ne sa qualcosa.

Juliana Moreira e le canzoni in macchina con la famiglia

La Moreira ha mostrato un momento molto bello di prima mattina mentre porta i figli a scuola con suo marito Edoardo Stoppa. Sono tutti e quattro in macchina e lei canta le canzoni della Disney messe dai bambini. Intanto Stoppa che guida dice che è pazza. Dopo aver portato i piccoli a scuola, i due si dirigono verso la palestra di Boxe dove praticano lo sport entrambi. La Moreira riprende prima il marito che è molto bravo e determinato. Poi qualcuno riprende lei che appare tosta e tenace nel tirare calci e pugni.

Ma questo il pubblico già lo sa. Nello scherzo delle Iene di qualche anno fa infatti, dove gli inviati hanno messo in piedi un siparietto tra un’allenatrice e Stoppa in cui lei faceva la corte in maniera diretta e fastidiosa a lui. La Moreira nel momento in cui è venuta a conoscenza di questo ha cominciato a dare fuori di matto, insultando la donna per telefono e invitandola a presentarsi davanti a lei per chiarire la questione da vere donne si potrebbe dire. Insomma la Moreira era più che pronta ad arrivare alle mani con la donna.

Nel momento in cui si sono incontrate in palestra dove si stava allenando sul ring la Moreira, hanno cominciato a litigare fortemente e la Moreira era pronta a battersi con lei. Insomma la showgirl è una tipa parecchio tosta a quanto pare ed è meglio non farla arrabbiare. Dietro a quell’aspetto apparentemente angelico si nasconde una furia pronta a scattare.