“L’Isola dei famosi”, il ritorno in Italia di Moser, Awed e Cerioli è un disastro

“L’Isola dei famosi” non si conclude per il meglio per alcuni naufraghi. Brutte sorprese per il loro ritorno in Italia

“L’Isola dei famosi” è ufficialmente finita. Il reality show di Canale 5, tornato dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla pandemia, ha chiuso i battenti e adesso si tirano le somme. Edizione un po’ ballerina con cambi di palinsesto, ascolti con alti e bassi, con al timone Ilary Blasi.

Mancava solo il ritorno in Italia dei naufraghi protagonisti della finale ma qualcosa è andato storto per Ignazio Moser, Awed e Andrea Cerioli.

“L’Isola dei famosi”, le disavventure del ritorno: i dettagli

Ritorno in Italia da dimenticare per alcuni naufraghi de “L’Isola dei famosi”. A raccontarlo i diretti interessati sui loro profili social. In particolare è Ignazio Moser che spiega la sua sventura ai follower di Instagram.

Dopo un lungo viaggio durato più di 24 ore, Ignazio Moser, insieme alla sua Cecilia Rodriguez, Andrea Cerioli e Awed è atterrato a Milano Malpensa. Finalmente a casa, una delle prima cose che hanno pensato ma non avevano ancora fatto i conti con quello che avrebbero scoperto di lì a poco.

“Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai… I bagagli sono rimasti a Parigi” ha raccontato il figlio del noto ciclista sulle sue Instagram Stories.

Ma la disavventura non è finita lì. Oltre ad aver perso i suoi effetti personali, il compagno di Cecilia ha dimenticato anche il portafogli in aereoporto. “Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito” ha commentato tra l’ironica e il dispiaciuto. Awed dice la sua in modo scherzoso: “Allora sei un disastro”.

Esperienza dunque da dimenticare quella del ritorno in Italia. Dopo le ristrettezze dell’Honduras per Ignazio è tempo di riposo. Al suo rientro ad aspettarlo e riempirlo di coccole, nella sua casa di Milano, la cagnolina Aspirina.

A questo punto il ciclista può dire che davvero la sua “Isola dei famosi” è terminata ed è tornato alla vita di sempre.