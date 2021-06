“Loca”, il significato della hit estiva di Aka7even presentata ad “Amici”

Si intitola “Loca” il singolo di Aka7even, tra i più ascoltati del momento, che si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate. Scopriamo il suo significato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Aka7even è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici dove ha avuto modo di far conoscere il suo talento e la sua musica. Il brano presentato nel corso del programma, “Mi manchi“, è stato per settimane in cima alle classifiche delle piattaforme digitali e il giovane ha avuto modo di festeggiare la conquista del disco di platino. Ora si trova nuovamente sul podio dei più ascoltati e venduti ma con il suo ultimo singolo, “Loca“.

Il significato di Loca, la hit estiva di Aka7even

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Durante le puntate del serale di Amici il cantautore ha presentato al pubblico un brano scritto e registrato all’interno del talent, “Loca“. Fin dalle prime note la canzone è risultata radiofonica e perfetta per l’estate, tanto da essere considerata un potenziale tormentone. Il ritornello “Lei è loca loca loca / Vuole solo la mia bocca bocca bocca / E se lo muove loca loca loca / Penso solo ra pa pa pam / Ra pa pa pam” è coinvolgente ed entra in testa già dopo il primo ascolto.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, il colpo per “Tale e Quale Show” è la stella di Mediaset

Una volta terminato il programma Aka7even ha pubblicato il suo omonimo album, contenente anche “Loca“. In poco tempo il brano ha scalato la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) dove risiede dopo diverse settimane ancora al terzo posto. Tra i brani più ascolti e ballati del momento, il giovane ha voluto regalare al pubblico anche il suo video musicale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, pronta una collaborazione pazzesca: fan in delirio

Il singolo impazza nelle radio, sulle piattaforme digitali e sui social media, ma di cosa parla esattamente? Ideato proprio per la stagione estiva, parla di un interesse amoroso con il quale condividere i mesi più caldi dell’anno e non solo. “Sciogliti i capelli e facciamolo sì / Un altro tuffo, un’altra notta, un’altra estate così“, canta nella seconda strofa.

Dopo la malinconia e il dolore provato a causa di una delusione d’amore, riversati in “Mi Manchi“, Aka7even ha voluto regalare un brano più spensierato. “Loca” trasmette la voglia di divertirsi e di non lasciarsi sfuggire la chimica scaturita con la persona che si ha accanto.

LEGGI ANCHE -> “Malibù”, il significato del singolo di Sangiovanni che sbaraglia la concorrenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

A un mese dalla sua uscita il brano è già disco d’oro, come ha annunciato proprio il giovane. “Ringrazio tutti voi che ogni giorno rendete le mie giornate meno pesanti col vostro supporto“, ha scritto rivolgendosi ai fan, “questo è solo l’inizio“.