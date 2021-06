“Love is in the Air” anticipazioni 11 giugno: la scenata di gelosia di Eda

Comincia una nuova settimane per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda farà una scenata di gelosia a Serkan… per finta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Eda e Serkan hanno fatto una festa di fidanzamento davvero molto particolare: tra battibecchi e bei momenti, ne sono usciti abbastanza indenni, fino a che Selin non ha consigliato ad Eda di stare attenta a Serkan perché le avrebbe spezzato il cuore e non sarebbe mai andato a vivere con lei. Eda, per vendicarsi, ha rivelato che invece Serkan le ha proposto la convivenza. Questo ha creato una serie di fraintendimenti che coinvolgeranno Aydan.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Dopo la festa di fidanzamento, Selin ha chiamato Serkan proponendogli di vedersi da soli senza anticipargli nulla. Selin è la donna per cui Serkan sta facendo questa recita con Eda: è ancora innamorato di Selin che è la sua ex fidanzata e che ora sta per sposarsi, e vuole riuscire a farle cambiare idea facendola ingelosire. Qualcosa gli dice che potrebbe essere riuscito nel suo intento, perché Selin inizia ad essere infastidita da questa nuova relazione: e se volesse chiedergli di ritornare insieme?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a ” L ᴏ ᴠ ᴇ I s I ɴ T ʜ ᴇ A ɪ ʀ ” (@loveisintheair.ita_2021)

Il destino, però, vuole che Serkan si ritrovi con Selin nello stesso posto in cui Eda è con le sue amiche. Per non far saltare tutto, Eda è costretta ad alzarsi e andare a fare una scenata al suo fidanzato: per quanto tempo ancora riuscirà a dire tutto queste bugie?