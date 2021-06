Love Island, un inizio al top con l’abito a fiori di Giulia de Lellis!

Letteralmente Love Island… perché noi siamo già innamorate perse, ma dell’abito a fiori indossato da Giulia De Lellis per inaugurare il programma più atteso dell’estate!

Ah, il potere dei fiori!

Giulia De Lellis ci ha lasciate letteralmente folgorate con il look che ha selezionato per dichiarare ufficialmente avviato il programma più atteso del momento: Love Island Italia.

Ebbene, lo scorso weekend è andata in onda la prima puntata su Discovery+: dieci single sono entrati una maestosa villa a Gran Canaria, con tantissima voglia di innamorarsi. E noi siamo super ansiosi di scoprire cosa succederà!

I cuori solitari sono lì per incontrare la loro anima gemella e aggiudicarsi il premio in gettoni d’oro. L’edizione italiana del programma prevede anche la possibilità di intervenire sulle loro relazioni grazie all’App di Love Island che tutti noi possiamo scaricare sul nostro smartphone.

Dalla mezzanotte del 7 giugno, sarà possibile osservare in streaming cosa accade nella villa, tanto su Discovery+ quanto su Real Time per 5 volte la settimana.

Pronte a tenere d’occhio i Lovers più osservati del momento?!

La bellissima influencer GLD sicuramente sì!

Condurrà il reality e non poteva non iniziare in grande stile questa affascinante avventura: per l’occasione ha sfoggiato un outfit che ci farà parlare e riparlare per tutta la stagione.

Fashioniste, all’opera! Se non avete ancora preso appunti, rimediate subito. Stiamo per osservare il vestito a fiori DEFINITIVO per questa Estate 2021!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Love Island: ad innamorarci per prime saremo noi, ma del vestito a fiori di GDL!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Più che d’ispirazione… è un indiscusso must have per le prossime serate calde!

L’abito a fiori di Giulia De Lellis è la scelta sbarazzina che riempirà di colore e allegria il nostro guardaroba estivo.

Leggi anche -> Un gran finale per l’Isola dei Famosi: il vincitore è… il vestito di Ilary Blasi!

Corto, in popeline e decorato con una stampa a fiori variopinta su base bianca: è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini.

Romantico ed estremamente femminile, si caratterizza per le spalline a palloncino molto voluminose, come dettano le tendenze di stagione, ruches sulle spalle e drappeggi sensuali.

La giovane e talentuosa conduttrice ha completato il look con delle décolletées verdi con lacci del brand The Attico.

Già alla prima puntata, ci siamo perdutamente innamorate.